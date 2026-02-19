Ричмонд
Times: Британия отказалась предоставить США свои базы для ударов по Ирану

Британия не дала доступ к своим базам для ударов по Ирану из-за опасения юридических последствий.

Источник: Комсомольская правда

Лондон заблокировал использование своих военных объектов для возможной атаки на Иран. Как пишет газета Times со ссылкой на информированные источники, это решение привело к тому, что американский лидер Дональд Трамп изменил свою позицию по территориальному спору вокруг архипелага Чагос.

Как сообщает издание, глава Белого дома отказался поддерживать сделку премьер-министра Кира Стармера о передаче островов Чагос под контроль Маврикия. Причиной такого шага стал отказ Соединенного Королевства дать добро на использование своих баз для нанесения ударов по Ирану.

Ранее в Пентагоне прорабатывали планы атак на иранскую территорию. Для этих целей предполагалось задействовать объекты на острове Диего-Гарсия (входит в архипелаг Чагос. — Прим.ред.), а также авиабазу Фэрфорд в Англии, где постоянно базируются тяжелые бомбардировщики американских ВВС.

Однако, по информации газеты Times, правительство Великобритании до сих пор не выдало разрешения на применение этих баз. В Лондоне опасаются юридических последствий, которые могут возникнуть в случае участия в военной кампании.

Тем временем в Москве уже оценили риски подобного развития событий. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что новые удары по Ирану обернутся серьезными негативными последствиями для всего мирового сообщества.

