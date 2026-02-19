Times: Британия отказалась предоставить США свои базы для ударов по Ирану

Лондон заблокировал использование своих военных объектов для возможной атаки на Иран. Как пишет газета Times со ссылкой на информированные источники, это решение привело к тому, что американский лидер Дональд Трамп изменил свою позицию по территориальному спору вокруг архипелага Чагос.