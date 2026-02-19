Times: Британия отказалась предоставить США свои базы для ударов по Ирану

Лондон заблокировал использование своих военных объектов для возможной атаки на Иран. Как пишет газета Times со ссылкой на информированные источники, это решение привело к тому, что американский лидер Дональд Трамп изменил свою позицию по территориальному спору вокруг архипелага Чагос.
Как сообщает издание, глава Белого дома отказался поддерживать сделку премьер-министра Кира Стармера о передаче островов Чагос под контроль Маврикия. Причиной такого шага стал отказ Соединенного Королевства дать добро на использование своих баз для нанесения ударов по Ирану.
Ранее в Пентагоне прорабатывали планы атак на иранскую территорию. Для этих целей предполагалось задействовать объекты на острове Диего-Гарсия (входит в архипелаг Чагос. — Прим.ред.), а также авиабазу Фэрфорд в Англии, где постоянно базируются тяжелые бомбардировщики американских ВВС.
Однако, по информации газеты Times, правительство Великобритании до сих пор не выдало разрешения на применение этих баз. В Лондоне опасаются юридических последствий, которые могут возникнуть в случае участия в военной кампании.
Тем временем в Москве уже оценили риски подобного развития событий. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что новые удары по Ирану обернутся серьезными негативными последствиями для всего мирового сообщества.