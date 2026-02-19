Ричмонд
В Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых со свидетелем — почти как в сериале «Казанова»

В Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи — как в российском сериале «Казанова». Реальную историю о печальном браке рассказали в загсе Гомельского горисполкома, пишет «Правда Гомель».

Историю, которая произошла пять лет назад, вспомнила главный специалист отдела загса Жанна Игнатенко. Семейная жизнь и гомельской пары стартовала, как у всех, но закончилась, не успев толком начаться.

В загсе запомнили, что во время красивой церемонии, на которой были родители, родственники и коллеги, едва не больше всех волновался свидетель жениха. После росписи молодые в субботу отгуляли свадьбу, а в первую брачную ночь долго и упорно пересчитывали подаренные деньги. Увы, в воскресенье невеста проснулась без молодого мужа.

— Пока молодая жена спала, суженый собрал все подаренные на свадьбу деньги, купил билеты и улетел в медовый месяц отдыхать со свидетелем, — рассказала специалист.

В загсе не исключат, что кража свадебной казны была совместным хитрым планом жениха и свидетеля, прямо как в сюжетной линии сериала «Казанова». Однако гомельчанка лишилась и мужа, и бюджета. Девушка до последнего надеялась, что это розыгрыш, звонила мужу, искала его у знакомых, но, когда узнала всю правду, подала заявление на развод.

