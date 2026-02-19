В Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых со свидетелем — почти как в сериале «Казанова»

В загсе запомнили, что во время красивой церемонии, на которой были родители, родственники и коллеги, едва не больше всех волновался свидетель жениха. После росписи молодые в субботу отгуляли свадьбу, а в первую брачную ночь долго и упорно пересчитывали подаренные деньги. Увы, в воскресенье невеста проснулась без молодого мужа.