Опытная туристка отправилась в поход с собакой и замерзла насмерть на горе в США

Опытная туристка Брианна Мор из штата Нью-Джерси отправилась с собакой в поход на самую высокую вершину штата Нью-Йорк — гору Марси. При восхождении она соскользнула со склона и спустя шесть часов замерзла насмерть, так и не дождавшись помощи. Об этом в среду, 18 февраля, сообщила газета New York Post.
После того, как Мор упала со склона, она не смогла самостоятельно выбраться и обратилась в службу спасения. Согласно данным сервиса AccuWeather, температура в городе Кин, где расположена гора, в тот день колебалась от минус 8 до 20 градусов.
— Лесничие в панике обыскивали вершину высотой 5300 футов (1615,4 метра — прим. «ВМ») на снегоходах в поисках Мор, а полиция также искала ее с помощью вертолета. Однако низкая облачность помешала полицейским увидеть ее с вертолета, — говорится в материале.
Рядом с телом туристки нашли ее собаку, которая была невредимой, передает газета.
