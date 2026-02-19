Опытная туристка отправилась в поход с собакой и замерзла насмерть на горе в США

Опытная туристка Брианна Мор из штата Нью-Джерси отправилась с собакой в поход на самую высокую вершину штата Нью-Йорк — гору Марси. При восхождении она соскользнула со склона и спустя шесть часов замерзла насмерть, так и не дождавшись помощи. Об этом в среду, 18 февраля, сообщила газета New York Post.