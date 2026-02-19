Ричмонд
20-летний парень поломал себе жизнь из-за видео в мессенджере: в них он призывал к преступным вещам

В Башкирии 20-летний парень получил 4 года колонии за призывы против ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбае вынесли приговор 20-летнему парню, его признали виновным в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, в феврале прошлого года молодой человек разместил в популярном мессенджере видеосообщения, содержащие призывы против вооруженных сил, территориальной целостности и безопасности России. Преступление выявили сотрудники СК и МВД. Суд назначил парню четыре года колонии общего режима.

— За осуществление деятельности, направленной против безопасности государства законодательством предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16 лет, — отметили в Следкоме.

