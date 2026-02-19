Сильный снегопад в Москве продлится до пятницы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сильный снегопад в столичном регионе продлится до пятницы и продолжит оказывать влияние на работу воздушного транспорта, сообщили в Минтрансе.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
«Аномальный снегопад продлится в Москве и области до пятницы, 20 февраля и продолжит вносить коррективы в работу авиатранспорта», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Все аэропортовые службы работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров, привлечен дополнительный персонал, отметили в Минтрансе.