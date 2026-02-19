Психологи развеяли миф об IQ Энштейнa

Энштейн никогда не сдавал тест IQ, а приписываемые ему показатели интеллекта не имеют научных подтверждений, сообщает портал PsyPost со ссылкой на психолога Рассела Т. Уорна.
В популярных источниках ученому часто приписывают IQ от 160 до более чем 200 баллов. Однако, как отмечают специалисты, никаких свидетельств прохождения им стандартизированных тестов интеллекта не существует. Первые такие тесты появились в начале XX века, когда физик уже был признанным ученым.
По данным исторического анализа, цифры 192, 205 и 207 баллов возникли в журналистских публикациях середины прошлого века. Современная «консенсусная» оценка в 160 баллов также основана лишь на предположениях.
Эксперты подчеркивают, что выдающиеся достижения в физике не равны максимальному результату по шкале IQ. Тесты измеряют логико-математические, вербальные и пространственные способности, но не охватывают креативность и нестандартное мышление.
После смерти ученого его мозг изучали анатомы. По весу он не отличался от среднего, однако теменные доли, связанные с пространственным и математическим мышлением, имели необычную структуру. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, указало на увеличенную ширину этих областей и нетипичную конфигурацию борозд.
Ранее сообщалось, что Россия заняла шестое место в мировом рейтинге стран по среднему уровню IQ с показателем 103,78 балла. По словам аналитического психолога Марины Романенко, коэффициент интеллекта отражает отклонение результата человека от возрастной нормы, а средним считается показатель в 100 баллов. Эксперт отметила, что наиболее точную оценку дают профессиональные тесты под контролем специалиста.