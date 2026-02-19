Психологи развеяли миф об IQ Энштейнa

В популярных источниках ученому часто приписывают IQ от 160 до более чем 200 баллов. Однако, как отмечают специалисты, никаких свидетельств прохождения им стандартизированных тестов интеллекта не существует. Первые такие тесты появились в начале XX века, когда физик уже был признанным ученым.