Трамп раскрыл, сколько заплатили участники Совета мира

Группа стран внесла более семи миллиардов долларов в бюджет Совета мира. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил президент США Дональд Трамп на первом заседании объединения в Вашингтоне.
— Я рад объявить — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт совместно внесли более семи миллиардов долларов в программу помощи. Это замечательно. Спасибо, друзья, — сказал он.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты внесут 10 миллиардов долларов в пакет помощи. Кроме того, ООН выделит два миллиарда долларов, а ФИФА — 75 миллионов долларов на футбольные проекты в регионе. Также Япония совместно с Южной Кореей, Филиппинами и Сингапуром проведет сбор средств, пишет РБК.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что политик не сможет посетить первое заседание Совета мира в США.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия также не будет присутствовать на первом заседании Совета мира. МИД России по-прежнему прорабатывает эту тему.