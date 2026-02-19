Ричмонд
Трамп: Девять стран выделили в бюджет Совета мира более 7 миллиардов долларов

Девять стран, включая Казахстан и Азербайджан, внесли средства в пакет помощи Газе в рамках Совета мира.

Источник: Комсомольская правда

Девять государств выделили в бюджет инициированного США Совета мира по Газе более 7 миллиардов долларов. Об этом в ходе первого заседания организации заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Чтобы покончить с тем, что мы имеем сегодня, я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 млрд в пакет помощи», — отметил глава Белого дома.

Средства будут использованы для восстановления сектора Газа. Трамп также подчеркнул, что теперь регион не является «очагом радикализма и террора».

Ранее KP.RU сообщал, что Россия пока прорабатывает позицию страны относительно Совета мира по Газе. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в этом вопросе государство также учитывает мнения своих союзников из Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше