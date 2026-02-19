Трамп: Девять стран выделили в бюджет Совета мира более 7 миллиардов долларов

Девять государств выделили в бюджет инициированного США Совета мира по Газе более 7 миллиардов долларов. Об этом в ходе первого заседания организации заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Чтобы покончить с тем, что мы имеем сегодня, я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более 7 млрд в пакет помощи», — отметил глава Белого дома.
Средства будут использованы для восстановления сектора Газа. Трамп также подчеркнул, что теперь регион не является «очагом радикализма и террора».
Ранее KP.RU сообщал, что Россия пока прорабатывает позицию страны относительно Совета мира по Газе. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в этом вопросе государство также учитывает мнения своих союзников из Ближнего Востока.