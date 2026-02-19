Ричмонд
Диетолог Мизинова рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном

Врач Наталья Мизинова не рекомендует родителям разрешать детям есть сладкое перед сном.

Источник: Аргументы и факты

Детям не рекомендуется есть сладкое перед сном из-за риска появления гиперактивности и проблем с засыпанием. Об этом NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова.

По словам специалиста, после употребления сладостей уровень сахара в крови резко подскакивает, и организм ребенка не успевает его утилизировать. Это заставляет детей проявлять повышенную активность, пока показатели не придут в норму. Мизинова подчеркнула, что сладкое следует давать только в первой половине дня и после основного приема пищи, соблюдая дозировку.

Диетолог также добавила, что тяжелая, жирная и жареная еда вызывает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте как у детей, так и у взрослых. Ночью такая пища не переваривается должным образом, начинает гнить и бродить, нарушая естественный отдых организма.

Ранее врач Анжелика Дюваль заявила, что кожура магазинных фруктов и овощей может быть опасна для детей.