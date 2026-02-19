Диетолог Мизинова рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном

По словам специалиста, после употребления сладостей уровень сахара в крови резко подскакивает, и организм ребенка не успевает его утилизировать. Это заставляет детей проявлять повышенную активность, пока показатели не придут в норму. Мизинова подчеркнула, что сладкое следует давать только в первой половине дня и после основного приема пищи, соблюдая дозировку.