Диетолог Мизинова рассказала, что не рекомендуется есть детям перед сном

Детям не рекомендуется есть сладкое перед сном из-за риска появления гиперактивности и проблем с засыпанием. Об этом NEWS.ru заявила врач-диетолог Наталья Мизинова.
По словам специалиста, после употребления сладостей уровень сахара в крови резко подскакивает, и организм ребенка не успевает его утилизировать. Это заставляет детей проявлять повышенную активность, пока показатели не придут в норму. Мизинова подчеркнула, что сладкое следует давать только в первой половине дня и после основного приема пищи, соблюдая дозировку.
Диетолог также добавила, что тяжелая, жирная и жареная еда вызывает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте как у детей, так и у взрослых. Ночью такая пища не переваривается должным образом, начинает гнить и бродить, нарушая естественный отдых организма.
Ранее врач Анжелика Дюваль заявила, что кожура магазинных фруктов и овощей может быть опасна для детей.