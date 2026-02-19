Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист-убийца сыграет в Кубке Бразилии после освобождения из тюрьмы

Футболист Бруно Фернандес, который в 2013 году был приговорен к 22 годам тюремного заключения за организацию убийства своей бывшей девушки, выйдет на поле в матче Кубка Бразилии.

Источник: Аргументы и факты

Бразильский футболист Бруно Фернандес, который в 2013 году был приговорен к 22 годам тюремного заключения за организацию убийства своей бывшей девушки, выйдет на поле в матче Кубка Бразилии.

По данным Globo, 41-летний голкипер был включен в заявку клуба «Васко да Гама АС» на матч с «Вело Клубом» в рамках 1/256 финала Кубка Бразилии.

В марте 2013 года суд приговорил Бруно Фернандеса к 22 годам тюремного заключения за организацию убийства Элизы Самудио. Согласно следствию, непосредственными исполнителями убийства были друг футболиста Луис Энрике Феррейра Румао и бывший полицейский Маркос Апаресидо. Они заманили Самудио в гостиничный номер, убили ее, расчленили тело и скормили его собакам. При этом в автомобиле Бруно обнаружили капли крови, совпавшие с ДНК жертвы.

В июле 2019 года футболисту разрешили отбывать срок в полуоткрытом режиме, что позволило ему вернуться к тренировкам. В январе 2023 года Бруно освободили по условно-досрочному освобождению (УДО).