Футболист-убийца сыграет в Кубке Бразилии после освобождения из тюрьмы

Бразильский футболист Бруно Фернандес, который в 2013 году был приговорен к 22 годам тюремного заключения за организацию убийства своей бывшей девушки, выйдет на поле в матче Кубка Бразилии.
По данным Globo, 41-летний голкипер был включен в заявку клуба «Васко да Гама АС» на матч с «Вело Клубом» в рамках 1/256 финала Кубка Бразилии.
В марте 2013 года суд приговорил Бруно Фернандеса к 22 годам тюремного заключения за организацию убийства Элизы Самудио. Согласно следствию, непосредственными исполнителями убийства были друг футболиста Луис Энрике Феррейра Румао и бывший полицейский Маркос Апаресидо. Они заманили Самудио в гостиничный номер, убили ее, расчленили тело и скормили его собакам. При этом в автомобиле Бруно обнаружили капли крови, совпавшие с ДНК жертвы.
В июле 2019 года футболисту разрешили отбывать срок в полуоткрытом режиме, что позволило ему вернуться к тренировкам. В январе 2023 года Бруно освободили по условно-досрочному освобождению (УДО).