Футболист-убийца сыграет в Кубке Бразилии после освобождения из тюрьмы

В марте 2013 года суд приговорил Бруно Фернандеса к 22 годам тюремного заключения за организацию убийства Элизы Самудио. Согласно следствию, непосредственными исполнителями убийства были друг футболиста Луис Энрике Феррейра Румао и бывший полицейский Маркос Апаресидо. Они заманили Самудио в гостиничный номер, убили ее, расчленили тело и скормили его собакам. При этом в автомобиле Бруно обнаружили капли крови, совпавшие с ДНК жертвы.