Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Департаменте транспорта Краснодара объяснили причины штрафов за парковку

Власти Краснодара рассказали, как правильно оплачивать парковку, чтобы избежать штрафов.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте транспорта Краснодара объяснили, что большинство штрафов за парковку водители получают из-за невнимательности, а не из-за сбоев в работе интернета. По информации пресс-службы ведомства, отсутствие стабильной связи не отменяет обязанности оплатить парковку.

«Если интернет на парковке работает с перебоями, водители могут воспользоваться функцией постоплаты. Оплатить парковку необходимо до 23:59 текущих суток. Подробные инструкции доступны на информационных щитах и на официальном сайте», — рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Другая частая причина штрафов — ошибки при вводе данных. Неправильно указанный государственный номер автомобиля или парковочная зона автоматически приводят к административному правонарушению. Система фиксирует факт стоянки и отсутствие оплаты для конкретного номера в выбранной зоне.

Департамент также напомнил, что административная ответственность применяется ко всем водителям без исключения, независимо от пола, национальности, профессии или религиозных убеждений.