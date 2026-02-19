В Департаменте транспорта Краснодара объяснили причины штрафов за парковку

В департаменте транспорта Краснодара объяснили, что большинство штрафов за парковку водители получают из-за невнимательности, а не из-за сбоев в работе интернета. По информации пресс-службы ведомства, отсутствие стабильной связи не отменяет обязанности оплатить парковку.
«Если интернет на парковке работает с перебоями, водители могут воспользоваться функцией постоплаты. Оплатить парковку необходимо до 23:59 текущих суток. Подробные инструкции доступны на информационных щитах и на официальном сайте», — рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Другая частая причина штрафов — ошибки при вводе данных. Неправильно указанный государственный номер автомобиля или парковочная зона автоматически приводят к административному правонарушению. Система фиксирует факт стоянки и отсутствие оплаты для конкретного номера в выбранной зоне.
Департамент также напомнил, что административная ответственность применяется ко всем водителям без исключения, независимо от пола, национальности, профессии или религиозных убеждений.