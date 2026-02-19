В Департаменте транспорта Краснодара объяснили причины штрафов за парковку

«Если интернет на парковке работает с перебоями, водители могут воспользоваться функцией постоплаты. Оплатить парковку необходимо до 23:59 текущих суток. Подробные инструкции доступны на информационных щитах и на официальном сайте», — рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.