Диетолог Редина назвала продукты, которые могут помочь снизить вес

Диетолог Ольга Редина посоветовала включить в рацион нежирную рыбу, курицу, индейку, яйца и творог, чтобы сбросить вес.

Источник: Аргументы и факты

Стремление быстро похудеть к лету с помощью жестких диет может навредить организму, однако ускорить уже начатый процесс снижения веса помогут определенные продукты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, резкие ограничения и голодание дают лишь краткосрочный результат и приводят к срывам. Чтобы ускорить похудение без вреда, она рекомендует увеличить долю белка в рационе: нежирную рыбу, курицу, индейку, яйца и творог. Белок дольше сохраняет сытость, требует больше калорий на переваривание и помогает сохранить мышечную массу, отвечающую за активный обмен веществ.

Диетолог также советует добавить в меню овощи, фрукты и листовую зелень. Большая порция салата заполняет желудок, но содержит минимум калорий, а грейпфруты, апельсины и хурма помогают снизить тягу к сладкому. Цельнозерновые продукты — овсянка, гречка, бурый рис — стабилизируют уровень глюкозы в крови и предотвращают резкие приступы голода, давая длительную энергию.

Кроме того, Редина напомнила о важности воды и натуральных кисломолочных продуктов без сахара. Вода помогает отличить жажду от голода, а йогурт, кефир и ряженка поддерживают микрофлору кишечника, от которой зависит обмен веществ.

Ранее врач Екатерина Миронова заявила об опасности сочетания блинов с алкоголем.