Диетолог Редина назвала продукты, которые могут помочь снизить вес

По словам специалиста, резкие ограничения и голодание дают лишь краткосрочный результат и приводят к срывам. Чтобы ускорить похудение без вреда, она рекомендует увеличить долю белка в рационе: нежирную рыбу, курицу, индейку, яйца и творог. Белок дольше сохраняет сытость, требует больше калорий на переваривание и помогает сохранить мышечную массу, отвечающую за активный обмен веществ.