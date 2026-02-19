В Хакасии пьяный лихач без прав разбил новый авто, улепётывая от ДПС

28-летний нарушитель никогда не имел водительских прав, а машина появилась у него накануне. Результат освидетельствования на алкоголь — 1,66 мг/л, что в 10 раз превышает допустимые значения. При этом мужчина начал навзрыд реветь в машине ДПС, жалуясь, что только вот купил новенькое авто, а она уже в хлам. По поводу опьянения лихач уверенно заявил, что выпил только пару стаканов кваса.