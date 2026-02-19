Электронные журналы и дневники будут временно недоступны в Нижегородской области

В регионального центре обработки данных в длинные выходные проведут техническое обслуживание оборудования.
Доступ к сервиса планируется восстановить уже в субботу, но «стоит предусмотреть все варианты».
Учителям рекомендовано заранее разместить домашние задания на выходные, а родителям и ученикам посмотреть их днём пятницы.
Соответствующее оповещение заблаговременно опубликовано и в самих электронных журналах и дневниках.
«Помню, как, учась в школе, было приятно вечером в пятницу быстро сделать домашнее задание, а дальше строить планы на отдых! Получалось не всегда, на воскресенье иногда тоже оставалось, но в тех случаях, когда делал всё в пятницу, это было счастье школьника», — поделился чиновник.
