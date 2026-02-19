Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электронные журналы и дневники будут временно недоступны в Нижегородской области

Как сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своём канале в Max, с 18:00 пятницы, 20 февраля, по 08:00 вторника, 24 февраля, возможно ограничение доступа к электронным журналам и дневникам.

Источник: НТА-Приволжье

В регионального центре обработки данных в длинные выходные проведут техническое обслуживание оборудования.

Доступ к сервиса планируется восстановить уже в субботу, но «стоит предусмотреть все варианты».

Учителям рекомендовано заранее разместить домашние задания на выходные, а родителям и ученикам посмотреть их днём пятницы.

Соответствующее оповещение заблаговременно опубликовано и в самих электронных журналах и дневниках.

«Помню, как, учась в школе, было приятно вечером в пятницу быстро сделать домашнее задание, а дальше строить планы на отдых! Получалось не всегда, на воскресенье иногда тоже оставалось, но в тех случаях, когда делал всё в пятницу, это было счастье школьника», — поделился чиновник.

Ранее сообщалось, что в нижегородских школах звонки в феврале заменили патриотическими песнями.