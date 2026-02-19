Электронные журналы и дневники будут временно недоступны в Нижегородской области

«Помню, как, учась в школе, было приятно вечером в пятницу быстро сделать домашнее задание, а дальше строить планы на отдых! Получалось не всегда, на воскресенье иногда тоже оставалось, но в тех случаях, когда делал всё в пятницу, это было счастье школьника», — поделился чиновник.