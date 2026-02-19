Ски-альпинист Филиппов пожелал Петросян взять медаль на Олимпиаде-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2026 года. Спортсмен также пожелал фигуристке Аделии Петросян взять медаль на соревнованиях.
Он отметил, что пока не заходил в социальные сети, а только успел пообщаться с мамой и папой. По словам Филиппова, он счастлив, что в России развивается ски-альпинизм.
— Я понимал, что будет легендарно, если возьму первую медаль среди нейтралов. Буду рад, если Аделия Петросян возьмет медаль сегодня. Увидимся с ней на закрытии, — передает его слова «Спорт-экспресс».
23-летний спортсмен, выступающий как нейтральный атлет, принес России первую медаль на Олимпиаде 2026 года. Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Золото взял испанец Ориоль Кардона Колль (2 минуты 34,03 секунды). Бронзовая медаль досталась французу Тибо Ансельме (2.36,34).
19 февраля на Играх пройдет произвольная программа в женском одиночном катании. На старт под 20-м номером выйдет российская фигуристка, победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян. Стало известно, во сколько начнется ее выступление.