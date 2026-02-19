Стоматолог Лысенков назвал опасные причины внезапного почернения зубов

Изменение цвета зуба может сигнализировать как о внешних воздействиях, так и о серьезных внутренних патологиях. О том, почему зуб чернеет, «Ленте.ру» рассказал стоматолог-пародонтолог Павел Лысенков.
Самой распространенной причиной врач назвал кариес, который не всегда заметен на поверхности. Если полость образуется между зубами или сбоку, разрушается дентин, из-за чего эмаль темнеет или приобретает серый оттенок. Внезапное почернение может произойти и из-за травмы, когда повреждается сосудисто-нервный пучок и внутри зуба скапливается кровь. Также зуб способен потемнеть после удаления нерва, поскольку перестает получать питание.
К другим факторам Лысенков отнес недостаточную гигиену полости рта, курение и частое употребление красящих продуктов и напитков.
