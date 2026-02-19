Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог Лысенков назвал опасные причины внезапного почернения зубов

Стоматолог Павел Лысенков заявил, что зубы могут почернеть из-за кариеса или травмы.

Источник: Аргументы и факты

Изменение цвета зуба может сигнализировать как о внешних воздействиях, так и о серьезных внутренних патологиях. О том, почему зуб чернеет, «Ленте.ру» рассказал стоматолог-пародонтолог Павел Лысенков.

Самой распространенной причиной врач назвал кариес, который не всегда заметен на поверхности. Если полость образуется между зубами или сбоку, разрушается дентин, из-за чего эмаль темнеет или приобретает серый оттенок. Внезапное почернение может произойти и из-за травмы, когда повреждается сосудисто-нервный пучок и внутри зуба скапливается кровь. Также зуб способен потемнеть после удаления нерва, поскольку перестает получать питание.

К другим факторам Лысенков отнес недостаточную гигиену полости рта, курение и частое употребление красящих продуктов и напитков.

Ранее врач Игорь Кузьмин назвал самые бесполезные процедуры у стоматолога.