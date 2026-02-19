Стоматолог Лысенков назвал опасные причины внезапного почернения зубов

Самой распространенной причиной врач назвал кариес, который не всегда заметен на поверхности. Если полость образуется между зубами или сбоку, разрушается дентин, из-за чего эмаль темнеет или приобретает серый оттенок. Внезапное почернение может произойти и из-за травмы, когда повреждается сосудисто-нервный пучок и внутри зуба скапливается кровь. Также зуб способен потемнеть после удаления нерва, поскольку перестает получать питание.