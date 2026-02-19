«Февраль взбудоражит метеозависимых». Белгидромет сказал, что будет с погодой в Беларуси

В пятницу, 20 февраля, в ночные часы во многих районах страны ожидается небольшой снег, а днем будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью окажется от −8 до −13 градусов. При прояснениях будет от −14 до −17 градусов. Днем от −2 до −8 градусов.