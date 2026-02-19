«Февраль взбудоражит метеозависимых». Белгидромет сказал, что будет с погодой в Беларуси

Белгидромет предупредил метеозависимых белорусов из-за неустойчивой погоды. Подробности приводит БелТА.
«Февраль взбудоражит чувства метеозависимых людей, качаясь между высоким и низким давлением, выбирая между оттепелью и морозами, принимая решения в пользу солнца или облачной с осадками погоды», — обратили внимание синоптики на характер погоды в ближайшее шесть суток.
Атмосферные фронты, смещающиеся через территорию Беларуси, приведут к осадкам разной интенсивности — снегу, мокрому снегу, дождю.
В пятницу, 20 февраля, в ночные часы во многих районах страны ожидается небольшой снег, а днем будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью окажется от −8 до −13 градусов. При прояснениях будет от −14 до −17 градусов. Днем от −2 до −8 градусов.
В субботу, 21 февраля, осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет гололедица. В ночные часы температура воздуха составит от −9 до −16 градусов, местами и −20. Днем ожидается от 0 до −6 градусов.
22 февраля большая часть территории Беларуси не обойдется без кратковременных снега, мокрого снега, на западе — с дождем. Местами вероятны слабые гололед и туман, на дорогах гололедица. Ночью температура будет от −2 градусов по западной части до −15 градусов по северо-востоку, а днем — от −4 до +3 градусов.
В понедельник ожидаются те же самые погодные условия. Прогнозируется от 0 до −7 градусов ночью (а по востоку до −12 градусов), а днем ожидается от −2 до +5 градусов.
Во вторник, 24 февраля, кроме мокрого снега и дождя ночью, а местами и днем, ожидаются туман и гололед, на дорогах гололедица. От −4 до +2 градусов, при прояснениях до −7 — это температура ночью. А от −2 до +5 — показатели термометров в дневные часы.
Среда, 25 февраля, принесет местами снег, мокрый снег, дождь, а кое-где слабые туман и гололед, гололедицу на дорогах. Температура ночью от −6 до +1 градуса, а при прояснениях по северу и все −10 градусов. Днем будет от −2 до +4 градусов.
