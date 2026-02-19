Генпрокуратура: реестр попавшихся на взятках компаний появится в Беларуси

В Беларуси появится реестр компаний, которые попались на взятках, сообщили в Генеральной прокуратуре.
По словам начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игоря Грейбо, в Беларуси уже создается реестр недобросовестных юрлиц, которые попались на взятках, в том числе в процессе закупок.
В Генпрокуратуре сообщили, что свыше 70% взяток даются при проведении процедур закупок, исполнении договоров и распоряжении госсобственностью. Так, в 2025-м к ответственности за взятки привлекли 140 компаний, должностные лица которых попались на взятках. Общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона белорусских рублей.
Грейбо подчеркнул, что юрлица, замешанные во взятках, являются недобросовестными субъектами хозяйствования. Поэтому их следует на полгода лишать возможности участвовать в процедуре закупок. А для того, чтобы другие компании видели, что юрлицом было совершено коррупционное правонарушение, создается специальный открытый реестр привлеченных по статье о взятках.
— Пока разрабатывают порядок его формирования, — уточнил представитель Генпрокуратуры.
Реестр компаний-взяточников должен заработать уже в 2026 году.
Кроме того, сейчас белорусский парламент рассматривает законопроект, предусматривающий административную ответственность за взятки не только для должностных лиц компаний, но и иных сотрудников.
Еще Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси. Также прокуратура раскрыла причину задержания экс-заместителя председателя исполкома в Гродненском районе.
Тем временем в Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых со свидетелем — почти как в сериале «Казанова».