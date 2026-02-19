Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев объяснил отъезд некоторых из России в начале СВО «расшалившимися нервишками»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слухи о кадровом кризисе в России из-за отъезда граждан в начале специальной военной операции сильно преувеличены. Он отметил в интервью «Маяку», что страну покидали лишь отдельные категории граждан.

Источник: Life.ru

По словам Медведева, отток коснулся в основном творческих профессий и людей, у которых «нервишки расшалились». При этом рабочие руки, инженеры, конструкторы и другие ключевые специалисты остались на своих местах.

«Никакого коллапса не наступило. У нас всё работает», — подчеркнул политик.

Ранее Дмитрий Медведев жёстко высказался в адрес западных компаний, покинувших Россию. Он заявил, что западные корпорации угрожали крахом, но теперь сами остались у разбитого корыта — лишились заводов и прибыли, а российские предприятия продолжают работать.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше