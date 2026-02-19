Нутрициолог Дивинская назвала самую недорогую и полезную рыбу

Скумбрия является лидером по содержанию полезных веществ, при этом ее цена в три-четыре раза ниже стоимости лососевых. Об этом NEWS.ru заявила биохимик и нутрициолог Анна Дивинская.
По словам специалиста, с точки зрения пользы для организма переплачивать за статус красной рыбы часто не имеет смысла. Главная ценность жирной рыбы — омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление и поддерживают работу сердца и мозга. В скумбрии их содержание достигает 2,5 грамма на 100 граммов продукта, что выше, чем в лососе. Сельдь и сардина также не уступают дорогим сортам по нутритивному профилю.
Дивинская пояснила, что даже среди красной рыбы, например в нерке, биохимический состав богаче, чем в горбуше, но при текущей высокой цене соотношение пользы и стоимости оказывается не в ее пользу. Оптимальная частота употребления жирной рыбы — две порции в неделю. Наука требует не деликатесов, а регулярности и осознанного подхода к выбору продуктов, заключила нутрициолог.
