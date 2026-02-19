Ричмонд
«Теперь оно мне нравится»: Трамп смог выговорить «красивое» слово Азербайджан

Трамп заявил, что научился правильно и красиво выговаривать Азербайджан.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что научился правильно выговаривать слово «Азербайджан», назвав его красивым. Об этом глава Белого дома похвастался во время выступления на первом заседании Совета мира по Газе в четверг, 19 февраля.

«Мне нравится это название, сначала мне было сложно выговорить его, а теперь оно мне нравится. Это очень красивое название», — отметил Трамп.

В этот момент в зале также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Трамп ранее испытывал трудности, говоря об Азербайджане. В ходе речи на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США исковеркал название страны, выдав нечто похожее на «Абербайджан».

До этого Трамп, вновь говоря о ситуации между Азербайджаном и Арменией, перепутал страны, приписав в конфликт Албанию. Оговорка вызвала волну общественной критики.

