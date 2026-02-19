Ричмонд
Казахстан и ещё четыре страны согласились направить контингент в Газу

Войска в Газу согласились направить Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания.

Источник: Комсомольская правда

Пять государств подтвердили готовность направить своих военных в сектор Газа в составе Международных сил безопасности (ISF). Об этом на первом заседании «Совета мира», прошедшем в США, заявил командующий контингентом генерал-майор Джаспер Джефферс.

По словам генерала, в состав миссии вошли Индонезия, Марокко, Казахстан, а также Косово и Албания. Он также уточнил, что Египет и Иордания взяли на себя обязательства по подготовке местных полицейских кадров.

Развертывание сил начнется с города Рафах, расположенного на юге анклава. Там иностранные инструкторы проведут обучение полицейских, после чего миссия будет постепенно расширять свое присутствие на другие районы.

Джефферс отметил, что в долгосрочной перспективе план предусматривает размещение в регионе 20 тысяч военнослужащих. Параллельно с этим предполагается организовать подготовку 12 тысяч сотрудников местной полиции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на участие России и Китая в урегулировании ситуации в Газе. По его мнению, Москва и Пекин должны внести свой вклад в реализацию предложенного Вашингтоном плана по стабилизации обстановки в ближневосточном регионе.

