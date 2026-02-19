Началась произвольная программа женского фигурного катания на Олимпийских играх

В рамках Олимпийских игр — 2026 в четверг, 19 февраля, началась произвольная программа женского фигурного катания. Лидером по итогам короткой программы стала 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи — за прокат с чистым тройным акселем ее выступление оценили на 78,71 балла. На втором месте расположилась японка Каори Сакамото (77,23 балла), а тройку лучших замкнула американка Алиса Лью (76,59 балла).