Началась произвольная программа женского фигурного катания на Олимпийских играх

На старт под 20-м номером выйдет российская фигуристка и победительница предолимпийского отборочного турнира Аделия Петросян. Ее выступление запланировано на 0:16.

Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх — она чисто откатала свой прокат, получив от судей 72,89 балла. Ранее Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление российской фигуристки в рамках прокатов коротких программ на Олимпиаде.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, который принес России первую медаль на Олимпиаде, пожелал Аделии Петросян выиграть медаль на соревнованиях. Он отметил, что увидится с фигуристкой на закрытии Олимпийских игр.