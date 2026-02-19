Ричмонд
Мишустин назначил Лигомина замминистра труда и соцзащиты

Мишустин назначил Дмитрия Лигомина замминистра труда и соцзащиты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил на должность замминистра труда и социальной защиты Дмитрия Лигомину, который до этого возглавлял в министерстве департамент по делам инвалидов.

Соответствующее распоряжение, подписанное Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Лигомину Дмитрия Витальевича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — указано в документе.

Лигомина с 2020 года был директором департамента по делам инвалидов Минтруда России.