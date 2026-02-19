В Новошахтинске восстановили электроснабжение

В Новошахтинске Ростовской области вечером 19 февраля часть города осталась без электричества, воды и теплоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Так, из-за аварийного отключения электроэнергии остановилась работа насосной станции и, соответственно, прекратилась подача воды. Коммунальное ЧП затронуло поселки Кирова, Южный и Тельмана.
Однако в течение нескольких часов неполадки устранили, об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— Электроснабжение восстановлено. Насосная станция в работе" — отметила она.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что из-за того, что автомобиль врезался в наземную теплотрассу, часть Новошахтинска осталась без отопления.
