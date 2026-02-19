Ричмонд
В Новошахтинске восстановили электроснабжение

В Новошахтинске из-за аварии отключали свет и воду.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске Ростовской области вечером 19 февраля часть города осталась без электричества, воды и теплоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Так, из-за аварийного отключения электроэнергии остановилась работа насосной станции и, соответственно, прекратилась подача воды. Коммунальное ЧП затронуло поселки Кирова, Южный и Тельмана.

Однако в течение нескольких часов неполадки устранили, об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Электроснабжение восстановлено. Насосная станция в работе" — отметила она.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что из-за того, что автомобиль врезался в наземную теплотрассу, часть Новошахтинска осталась без отопления.

