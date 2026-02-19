США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мира

В Министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что американская сторона так и не выдала визы делегации республики для участия в заседании «Совета мира». Это произошло несмотря на то, что Минск выполнил все необходимые для поездки требования и процедуры.
«В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?» — уточнили в дипведомстве в беседе с ТАСС.
В МИД Белоруссии напомнили, что Минск оперативно уведомил организаторов мероприятия о составе делегации. По решению президента Александра Лукашенко, страну на заседании должен был представлять министр иностранных дел Максим Рыженков. Все официальные уведомления для американских протокольных служб были направлены строго в установленном порядке, а документы на визы поданы заблаговременно.
Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что изначально приглашение прибыть на заседание «Совета мира» от американского лидера Дональда Трампа было направлено лично главе белорусского государства.
Ранее стало известно, что пять государств подтвердили свое участие в Международных силах безопасности (ISF) для отправки военных в сектор Газа. Об этом на заседании «Совета мира» в США объявил командующий контингентом генерал-майор Джаспер Джефферс.