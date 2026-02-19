Названы разрушающие здоровье ошибки при мытье посуды

Ошибки при мытье посуды могут постепенно вредить здоровью, заявила специалист по гигиене Лиза Акерли в комментарии Daily Mail.
По ее словам, нельзя мыть посуду в грязной раковине, так как на кухонных поверхностях и кранах скапливается в десятки раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Самым загрязненным местом она назвала именно раковину.
Акерли подчеркнула, что при мытье важнее тщательное трение, а не высокая температура воды. Простое ополаскивание тарелки в теплой воде не удаляет большинство бактерий.
Источниками микроорганизмов эксперт также назвала губки для мытья посуды, разделочные доски и ножи для мяса. Доски и ножи она рекомендовала мыть сразу после использования, а от губок по возможности отказаться.
Кроме того, специалист считает негигиеничным вытирать посуду одним и тем же полотенцем несколько раз. Она советует использовать чистое полотенце или сушить посуду на воздухе. При этом замачивание посуды на ночь, по ее словам, не представляет опасности, если затем вылить воду и вымыть посуду со средством в чистой воде.
Ранее сообщалось, что зубная паста и щетка могут стать причиной повторной простуды, заявил врач Давид Каллехо. По его словам, после инфекции зубную щетку необходимо менять, чтобы избежать повторного заражения и передачи бактерий другим членам семьи.