Хвостатый конвой: Собака Герда выбрала бойца СВО и теперь защищает его на передовой

Всё началось в 2022 году, после тяжёлых боев за Мариуполь. Когда подразделение «Туриста» отправилось за закупками в один из прифронтовых городков, судьба свела их с молодой собакой. Местная девочка, словно почувствовав что-то важное, подарила щенка бойцу. Так у Герды появился новый хозяин, а у «Туриста» — верная напарница.