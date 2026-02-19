Трамп пошутил, что чуть не уволил Рубио после речи на конференции в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп пошутил, что чуть не уволил американского госсекретаря Марко Рубио после его речи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом глава Белого дома рассказал на первом заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне.
«Марко, ты дал себе повод для гордости в Мюнхене. На самом деле, он был так хорош, что я чуть не уволил его, потому что они говорили: “Почему Трамп не может этого сделать?”, — отметил Трамп.
Лидер США подчеркнул, что подход Рубио к решению вопросов отличается мягкостью в сравнении с другим представителем кабинета — вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.
Ранее KP.RU сообщал, что во время своего выступления на Мюнхенской конференции Марко Рубио ни разу не упомянул напрямую Россию. При этом о конфликте на Украине в ходе речи американский госсекретарь вспомнил лишь единожды, сосредоточившись на теме отношений США и Европы.