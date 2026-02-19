Эксперт Церетели рассказал, что увеличивает износ аккумулятора телефона

Зарядка телефона ночью в плотном чехле, под подушкой или рядом с источником тепла может ускорить износ аккумулятора. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Георгий Церетели.
По его словам, современные смартфоны оснащены контроллерами питания, которые прекращают подачу тока при достижении 100 процентов заряда и затем лишь поддерживают уровень малыми порциями. Однако литий-ионные батареи быстрее стареют при длительном нахождении на высоком уровне заряда в сочетании с перегревом. Церетели рекомендует включать функцию оптимизированной зарядки, которая останавливает набор на 80−90 процентах.
Специалист развеял миф о возможности перезарядки: защитная электроника не позволяет подать лишнюю энергию. Угроза возникает при использовании дешевых или поврежденных зарядных устройств, кабелей сомнительного качества, а также при скачках напряжения в сети. Нестабильное «грязное» напряжение создает дополнительную нагрузку на контроллеры питания.
Чтобы минимизировать риски, Церетели советует применять базовые средства защиты: сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Это поможет избежать повреждений от перепадов напряжения и продлить срок службы устройства.
