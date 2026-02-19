Эксперт Церетели рассказал, что увеличивает износ аккумулятора телефона

По его словам, современные смартфоны оснащены контроллерами питания, которые прекращают подачу тока при достижении 100 процентов заряда и затем лишь поддерживают уровень малыми порциями. Однако литий-ионные батареи быстрее стареют при длительном нахождении на высоком уровне заряда в сочетании с перегревом. Церетели рекомендует включать функцию оптимизированной зарядки, которая останавливает набор на 80−90 процентах.