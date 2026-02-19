Ричмонд
Первое заседание Совета мира прошло 19 февраля в США

В первом заседании Совета мира приняли участие около 20 лидеров государств.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне 19 февраля состоялось первое заседание международного «Совета мира». Во встрече приняли участие лидеры около двух десятков государств, среди которых были представители Египта, Пакистана, ОАЭ, Индонезии и Аргентины.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в столице США не были. Подробности мероприятия приводит телеканал CNN News, который вел прямую трансляцию.

Открывая заседание, американский лидер Дональд Трамп выступил с речью. Он заявил, что ни одна организация в мире прежде не обладала таким высоким уровнем престижа, какой теперь есть у «Совета мира».

Ключевым событием встречи стали договоренности по урегулированию ситуации в секторе Газа. Командующий контингентом генерал-майор Джаспер Джефферс объявил о создании Международных сил безопасности (ISF). По его словам, пять государств уже подтвердили готовность направить своих военных в этот регион.

Генерал уточнил, что в состав новой миссии вошли Индонезия, Марокко, Казахстан, а также Косово и Албания. Кроме того, Джефферс сообщил, что Египет и Иордания взяли на себя обязательства по подготовке местных полицейских кадров для дальнейшей работы в секторе Газа.

