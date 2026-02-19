Казахстан, Индонезия и еще три страны согласились отправить войска в Газу

Кроме того, силы безопасности Израиля начнут с развертывания в Рафе, на юге сектора Газа, проведут там обучение полицейских и «будут расширяться сектор за сектором». По словам Джефферса, долгосрочный план предусматривает размещение 20 тысяч военнослужащих иракских сил безопасности и подготовку 12 тысяч полицейских, передает Reuters.