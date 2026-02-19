Ричмонд
Казахстан, Индонезия и еще три страны согласились отправить войска в Газу

Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания согласились направить своих военнослужащих в составе Международных сил безопасности в сектор Газа. Об этом в четверг, 19 февраля, заявил командующий этими войсками генерал-майор Джаспер Джефферс.

— Первые пять стран направили войска для службы в составе Международных сил стабилизации — Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Две страны — Египет и Иордания — обязались обучать полицию, — уточнил военный на первом заседании «Совета мира», которое прошло в США.

Кроме того, силы безопасности Израиля начнут с развертывания в Рафе, на юге сектора Газа, проведут там обучение полицейских и «будут расширяться сектор за сектором». По словам Джефферса, долгосрочный план предусматривает размещение 20 тысяч военнослужащих иракских сил безопасности и подготовку 12 тысяч полицейских, передает Reuters.

По данным журналистов, в рамках Совета мира президент США Дональд Трамп в рамках сможет назначать высокопоставленных чиновников для управления Газой, а также утверждать и приостанавливать резолюции.

На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
