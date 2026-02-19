На Молдову снова идут гололед, туман и наледь: Когда из дома лучше не выходить — прогноз синоптиков

В Молдове в период с 19 февраля, 20:00, до 20 февраля, 20:00, сохранится холодная погода с переменной облачностью.
Ночью существенных осадков не ожидается, однако утром и днём 20 февраля местами возможны слабые осадки — преимущественно снег и дождь.
На дорогах прогнозируется гололёд, местами возможны слабый туман и наледь.
Ветер ночью будет юго-восточный, днём — северный, слабый до умеренного.
Температура ночью составит от −6 до −1°C, днём — от −2 до +3°C.
