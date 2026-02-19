Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Молдову снова идут гололед, туман и наледь: Когда из дома лучше не выходить — прогноз синоптиков

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 20 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове в период с 19 февраля, 20:00, до 20 февраля, 20:00, сохранится холодная погода с переменной облачностью.

Ночью существенных осадков не ожидается, однако утром и днём 20 февраля местами возможны слабые осадки — преимущественно снег и дождь.

На дорогах прогнозируется гололёд, местами возможны слабый туман и наледь.

Ветер ночью будет юго-восточный, днём — северный, слабый до умеренного.

Температура ночью составит от −6 до −1°C, днём — от −2 до +3°C.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Нас готовят к самому страшному — к третьему сроку Санду на посту президента Молдовы: Что происходит.

Ей придется опять менять Конституцию под себя (далее…).

Вопрос ребром: Стоило ли детей посылать в школу в такой жуткий снегопад, который был в Молдове в эту среду — мнение «ЗА» и «ПРОТИВ».

Попытались ответить на вопрос, который вторые сутки обсуждается в обществе (далее…).

Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз».

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля сравнил поезд, курсирующий по маршруту Яссы — Кишинёв, со скоростными поездами в Токио (далее…).