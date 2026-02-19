Шурин Лужкова Виктор Батурин впервые попал на видео после освобождения

Напомним, Виктор Батурин недавно вышел на свободу после отбытия шестилетнего срока по делу о мошенничестве, возбуждённому по заявлению его сестры Елены Батуриной. Ранее он был осуждён за мошенничество с векселями компании «Интеко», которую возглавляла его сестра и где он занимал должность первого вице-президента. Несмотря на освобождение, он остаётся крупным должником: по данным судебных приставов, общая сумма его задолженности превышает 23 миллиона рублей.