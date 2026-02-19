Ричмонд
+8°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шурин Лужкова Виктор Батурин впервые попал на видео после освобождения

Шурин бывшего мэра Москвы Виктор Батурин впервые попал на видео после освобождения из колонии. Он решил подлечить здоровье и посетил стоматолога. На руке предпринимателя заметили «умное» кольцо, которое отслеживает пульс и уровень кислорода в крови, передаёт РЕН ТВ.

Источник: Life.ru

Шурин Лужкова Виктор Батурин впервые попал на видео после освобождения. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости.

Батурин вышел из колонии в январе 2026 года, отсидев лишь половину шестилетнего срока. У него богатая криминальная биография: в 2008 году его обвиняли в угрозе убийством собственной жене — продюсеру Яне Рудковской, позже он получил срок за мошенничество на 5,5 млрд рублей. Последний приговор был вынесен в 2023 году.

Напомним, Виктор Батурин недавно вышел на свободу после отбытия шестилетнего срока по делу о мошенничестве, возбуждённому по заявлению его сестры Елены Батуриной. Ранее он был осуждён за мошенничество с векселями компании «Интеко», которую возглавляла его сестра и где он занимал должность первого вице-президента. Несмотря на освобождение, он остаётся крупным должником: по данным судебных приставов, общая сумма его задолженности превышает 23 миллиона рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.