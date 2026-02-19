Ричмонд
Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира WTA 1000 в Дубае

Российская теннисистка, седьмая ракетка мира Мирра Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира WTA 1000 и выбыла в четвертьфинале.

Источник: Аргументы и факты

В четвертьфинальном матче Андреева уступила шестой ракетке мира — американке Аманде Анисимовой. Итоговый счет встречи: 6:2, 5:7, 6:7 (4:7) в пользу Анисимовой.

Матч продлился 2 часа 39 минут. После окончания встречи 18-летняя россиянка расплакалась.

Теперь Аманда Анисимова поборется за выход в финал с другой представительницей США — Джессикой Пегулой. Напомним, что Мирра Андреева была действующей победительницей дубайского турнира.

Ранее сегодня сообщалось, что российский теннисист и 14-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе.

