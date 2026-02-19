Синоптик Терешонок заявил о возможном наступлении ранней весны в Центральной России

Но зима пока не собирается сдавать свои позиции. Московский регион на протяжение всей недели засыпает снегом, а пик пришелся на четверг, 19 февраля. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что снегопад в Москве может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.