«Это не организационная ошибка». Минобороны объяснило, почему белорусы получают повестки в военкомат менее чем за сутки до указанного в них срока явки

В Министерстве обороны рассказали, почему белорусы сейчас получают повестки в военкомат с временем явки, до которого осталось менее суток.
В Минобороны сказали, что белорусы получают срочные повестки из-за внезапной проверки боеготовности армии.
— Главная цель такой проверки — оценить реальное состояние войск и готовность граждан к защите Родины, — подчеркнула официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.
Подполковник также обратила внимание, что планы ведомства заранее не разглашаются. Именно поэтому время на оповещение минимально и в повестке может составлять менее суток. С помощью таких повесток оценивается способность граждан оперативно явиться, а частей — быстро укомплектоваться.
— Повестки накануне явки в военкомат — это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности, — подытожила представитель Минобороны.
Гаврусик также напомнила, что за время прохождения сборов за военнообязанными белорусами сохраняют среднемесячную зарплату. Или предусматривается другая компенсация в зависимости от формы собственности нанимателя. В том числе для безработных.
Ранее еще Минобороны Беларуси выступило с заявлением из-за развертывания контингентов Запада.
А Кремле сообщили, что Лукашенко и Путин провели телефонный разговор поздним вечером 19 февраля.