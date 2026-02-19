В Кракове будут кормить голубей противозачаточной кукурузой

Власти польского города Кракова намерены бороться с чрезмерной численностью голубей с помощью контрацептивов. Пилотная программа гуманного контроля популяции птиц стартует в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте мэрии.
В рамках проекта в отдельных районах города установят специальные кормушки, в которые будут насыпать кукурузные зерна, обработанные препаратом с противозачаточным действием.
Уполномоченная по защите прав животных Кракова Сабина Янечко предупредила, что эффект не будет быстрым. По ее словам, на первом этапе планируется определить места с наибольшим скоплением голубей и установить там кормушки с ежедневным дозированием контрацептивного препарата.
Власти отмечают, что выбранный способ контрацепции голубей безопасен для людей и других животных. Его цель заключается в оздоровлении популяции и решении проблем, связанных с распространением заболеваний и нехваткой корма.
Представитель фонда защиты животных Пшемыслав Баран поддержал проект. Он сообщил, что в организацию ежедневно поступает от 20 до 30 больных или истощенных голубей. По словам ветеринара, избыточная численность птиц в городе способствует распространению инфекций и дефициту корма, что приводит к истощению и снижению иммунитета у голубей, делая их более уязвимыми к болезням.