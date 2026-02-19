В Кракове будут кормить голубей противозачаточной кукурузой

Представитель фонда защиты животных Пшемыслав Баран поддержал проект. Он сообщил, что в организацию ежедневно поступает от 20 до 30 больных или истощенных голубей. По словам ветеринара, избыточная численность птиц в городе способствует распространению инфекций и дефициту корма, что приводит к истощению и снижению иммунитета у голубей, делая их более уязвимыми к болезням.