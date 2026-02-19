Ричмонд
Умерла актриса «Мелодия для шарманки» Ирина Черкасская

В Одессе скончалась заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская, известная по фильмам «Мелодия для шарманки» и «Огни притона».

Источник: Аргументы и факты

Актриса театра и кино Ирина Черкасская умерла 18 февраля в Одессе на 86-м году жизни, сообщили в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре.

В театре отметили, что Черкасская более 60 лет служила сцене и до последних дней выходила на подмостки. В ноябре 2025 года на 100-летии театра зрители аплодировали ей стоя.

Ирина Черкасская родилась 3 октября 1939 года в Одессе. Она окончила актерский факультет Киевского института театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. В 1981 году получила звание заслуженной артистки Украины.

Черкасская сыграла в фильмах Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» и «Огни притона», а также в проектах «Одинокий ангел», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», «Два в одном», «Курортная полиция». Прощание с актрисой состоится 21 февраля в фойе театра.

Ранее сообщалось о смерти народной артистки России Вероники Белковской. Актриса Свердловского академического театра драмы ушла из жизни в возрасте 82 лет. За годы службы она исполнила более 70 ролей и сыграла в фильмах «Золото Лагина», «Дело было в Гавриловке» и «Ехали два шофера».