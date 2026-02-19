Умерла актриса «Мелодия для шарманки» Ирина Черкасская

Ранее сообщалось о смерти народной артистки России Вероники Белковской. Актриса Свердловского академического театра драмы ушла из жизни в возрасте 82 лет. За годы службы она исполнила более 70 ролей и сыграла в фильмах «Золото Лагина», «Дело было в Гавриловке» и «Ехали два шофера».