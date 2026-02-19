Петросян заявила на произвольную программу один четверной тулуп

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила один четверной тулуп в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года, следует из официальных документов соревнований.
Помимо этого, в произвольной программе Петросян планирует выполнить ряд сложных элементов: каскады, секвенции и тройные прыжки, включая тройной лутц, тройной риттбергер и тройной флип.
Фигуристка представит произвольную программу 20 февраля в 00:16 по московскому времени, Петросян выйдет на лед 20‑й по счету.
Напомним, Петросян набрала 72,89 балла по итогам короткой программы, что позволило ей занять пятое место. Этот результат стал лучшим в коротких программах на взрослом международном уровне в карьере спортсменки.