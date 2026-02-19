Трамп допустил, что Совет мира по Газе будет в будущем присматривать за ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем основанный им «Совет мира» по Газе сможет присматривать за ООН. Об этом американский лидер заявил во время первого заседания организации.
«Когда-нибудь меня здесь не будет. ООН, я думаю, станет намного сильнее. “Совет мира” будет присматривать за ООН», — отметил Трамп.
По словам президента США, «Совет мира» в будущем будет следить за тем, чтобы ООН работала должным образом. Трамп также заявил, что основанное им объединение намерено укрепить Организацию Объединенных Наций, которая обладает огромным потенциалом.
Ранее KP.RU сообщал, что 19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание международного «Совета мира». В мероприятии приняли участие лидеры порядка десятков государств, включая ОАЭ, Аргентину, Египет и Пакистан.