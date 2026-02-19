Ричмонд
+8°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил, что Совет мира по Газе будет в будущем присматривать за ООН

Трамп заявил, что Совет мира намерен укрепить ООН, обладающую огромным потенциалом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем основанный им «Совет мира» по Газе сможет присматривать за ООН. Об этом американский лидер заявил во время первого заседания организации.

«Когда-нибудь меня здесь не будет. ООН, я думаю, станет намного сильнее. “Совет мира” будет присматривать за ООН», — отметил Трамп.

По словам президента США, «Совет мира» в будущем будет следить за тем, чтобы ООН работала должным образом. Трамп также заявил, что основанное им объединение намерено укрепить Организацию Объединенных Наций, которая обладает огромным потенциалом.

Ранее KP.RU сообщал, что 19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание международного «Совета мира». В мероприятии приняли участие лидеры порядка десятков государств, включая ОАЭ, Аргентину, Египет и Пакистан.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше