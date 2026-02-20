Семь тысяч блинов приготовят на Масленицу в «Парке сказов»

«Мы готовим семь тысяч блинов. Большая часть будет продаваться в точках питания в этот день, но также будет специальная программа “Натальный блин” — Баба Яга будет готовить блины в этот день. По блинам будут делать предсказания, и их можно будет съесть бесплатно», — рассказала госпожа Ларионова.