Эксперты предупредили о мошеннических корпоративных чатах к 23 Февраля

В Роскачестве напомнили, что ответственность за произошедшее ляжет на сотрудника. Основной состав преступления — статья 272 УК РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации. Наказание наступает как за умышленные действия, так и за неосторожность с тяжкими последствиями, вплоть до штрафа до 500 тысяч рублей и лишения свободы.