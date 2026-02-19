Арестованный и лишенный всех титулов бывший принц Эндрю остается наследником престола: как это вышло

При этом законы о престолонаследии в Британии устроены хитро. Лишиться регалий и даже попасть под суд — это еще не значит выпасть из королевской очереди. Согласно разъяснениям на сайте парламента, убрать конкретного человека из списка наследников можно только одним способом: приняв специальный закон, который будет касаться исключительно его персоны.