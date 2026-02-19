Ричмонд
+8°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованный и лишенный всех титулов бывший принц Эндрю остается наследником престола: как это вышло

Бывший принц Эндрю остается одним из наследников престола из-за законов Британии.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на громкий скандал, арест и лишение всех титулов, брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор по-прежнему числится в очереди на британскую корону. По местным законам он сохраняет за собой восьмую позицию в списке наследников.

Напомним, опальный принц попал в поле зрения правоохранителей из-за своей давней дружбы со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Сейчас Эндрю вменяют нарушение правил госслужбы и неправомерные действия, связанные с пересылкой секретных документов. В начале декабря 2025 года его старший брат, король Карл III, принял решение лишить Эндрю всех королевских титулов.

При этом законы о престолонаследии в Британии устроены хитро. Лишиться регалий и даже попасть под суд — это еще не значит выпасть из королевской очереди. Согласно разъяснениям на сайте парламента, убрать конкретного человека из списка наследников можно только одним способом: приняв специальный закон, который будет касаться исключительно его персоны.

Более того, для такого шага потребуется не просто воля британского парламента. В преамбуле к Вестминстерскому статуту 1931 года указано, что подобное решение необходимо согласовывать со всеми странами Содружества. Так что процедура это сложная и крайне редкая.

Последний раз к такому методу прибегали почти 90 лет назад. В 1936 году парламент исключил из линии наследования короля Эдуарда VIII и всех его потомков. Причиной стало его желание жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, что правительство сочло недопустимым для монарха.

Ранее появилась информация, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзору может грозить пожизненное заключение за злоупотребление служебным положением, по которому ведется расследование.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше