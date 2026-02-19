Арестованный и лишенный всех титулов бывший принц Эндрю остается наследником престола: как это вышло

Несмотря на громкий скандал, арест и лишение всех титулов, брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор по-прежнему числится в очереди на британскую корону. По местным законам он сохраняет за собой восьмую позицию в списке наследников.
Напомним, опальный принц попал в поле зрения правоохранителей из-за своей давней дружбы со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Сейчас Эндрю вменяют нарушение правил госслужбы и неправомерные действия, связанные с пересылкой секретных документов. В начале декабря 2025 года его старший брат, король Карл III, принял решение лишить Эндрю всех королевских титулов.
При этом законы о престолонаследии в Британии устроены хитро. Лишиться регалий и даже попасть под суд — это еще не значит выпасть из королевской очереди. Согласно разъяснениям на сайте парламента, убрать конкретного человека из списка наследников можно только одним способом: приняв специальный закон, который будет касаться исключительно его персоны.
Более того, для такого шага потребуется не просто воля британского парламента. В преамбуле к Вестминстерскому статуту 1931 года указано, что подобное решение необходимо согласовывать со всеми странами Содружества. Так что процедура это сложная и крайне редкая.
Последний раз к такому методу прибегали почти 90 лет назад. В 1936 году парламент исключил из линии наследования короля Эдуарда VIII и всех его потомков. Причиной стало его желание жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, что правительство сочло недопустимым для монарха.
Ранее появилась информация, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзору может грозить пожизненное заключение за злоупотребление служебным положением, по которому ведется расследование.