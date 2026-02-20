Более 90 тысяч рублей: Минтруд изменил расчёт пособия для беременных студенток

«Для поддержки женщин, которые обучаются по очной форме обучения, увеличили по поручению президента размер пособия по беременности и родам. Теперь за базовую величину для расчёта принимается не стипендия, а прожиточный минимум в регионе. В результате размер пособия в среднем по стране превышает 90 тысяч рублей», — сказала Баталина.