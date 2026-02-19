Взрослая макака напала на сироту-обезьяну Панча в японском зоопарке

2 февраля в Приморском крае леопард напал на двух домашних животных: сначала он схватил собаку и потащил в лес, однако ей удалось вырваться. После этого хищник вернулся и растерзал кошку. В Охотнадзоре выяснили, что напавший леопард не получил никаких травм. Специалисты установили оборудование для мониторинга ситуации.