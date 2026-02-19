Взрослая макака напала на сироту-обезьяну Панча в японском зоопарке

В японском зоопарке Итикава взрослая макака в четверг, 19 февраля, напала на шестимесячного малыша по кличке Панч, который приобрел популярность в Сети благодаря тому, что спит и повсюду ходит с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали сотрудники учреждения для борьбы со стрессом.
После того как одна из обезьян схватила Панча и стала таскать его по земле, а затем отпустила, детеныш убежал от своих сородичей, взял плюшевую игрушку и спрятался за ней, передает CTV News.
2 февраля в Приморском крае леопард напал на двух домашних животных: сначала он схватил собаку и потащил в лес, однако ей удалось вырваться. После этого хищник вернулся и растерзал кошку. В Охотнадзоре выяснили, что напавший леопард не получил никаких травм. Специалисты установили оборудование для мониторинга ситуации.
Ночью 27 февраля 2025 года в окрестностях поселка Тихий Надеждинского района сотрудники охотнадзора и специалисты «Земли Леопарда» поймали амурского тигра, который долгое время нападал на лошадей на местной ферме.