DM: настоятеля храма Бога войны стошнило на президента Тайваня Лай Циндэ

Настоятеля храма вырвало на президента Тайваня из-за норовируса.

Источник: Комсомольская правда

Во время праздничной церемонии в честь лунного Нового года в Тайване настоятеля храма Бога войны стошнило прямо на президента Лай Циндэ. Инцидент произошёл на глазах у множества людей, и часть рвоты попала на одежду главы государства. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Событие случилось в храме в городе Тайнань. Рядом с Лай Циндэ стоял пожилой настоятель Линь Пей-хо. Во время выступления чиновников мужчина внезапно почувствовал сильную тошноту. Он сжал кулаки, повернул голову в сторону и пытался сдержаться. Но в итоге прикрыл рот рукой — и всё равно брызги попали на президента. После этого Линь Пей-хо отошёл и опёрся на стол.

Организаторы сразу приостановили мероприятие. К настоятелю подбежали люди, а Лай Циндэ лично помогал ему и проявлял заботу. Потом монаха увели, чтобы он отдохнул.

Президент продолжил церемонию. В своей речи Лай Циндэ объяснил, что в семье Линь Пей-хо недавно болели норовирусом. Он предположил, что настоятель мог заразиться от близких. Позже эта версия подтвердилась. Сейчас здоровье настоятеля в норме, и он уже чувствует себя лучше.

Ранее в Тайване произошло ещё одно заметное событие. Американский скалолаз Алекс Хоннольд за полтора часа взобрался на небоскрёб Taipei 101 высотой свыше 500 метров.

