DM: настоятеля храма Бога войны стошнило на президента Тайваня Лай Циндэ

Событие случилось в храме в городе Тайнань. Рядом с Лай Циндэ стоял пожилой настоятель Линь Пей-хо. Во время выступления чиновников мужчина внезапно почувствовал сильную тошноту. Он сжал кулаки, повернул голову в сторону и пытался сдержаться. Но в итоге прикрыл рот рукой — и всё равно брызги попали на президента. После этого Линь Пей-хо отошёл и опёрся на стол.