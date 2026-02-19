В Ростовской области найдут работу 15 тысячам подростков

Подросткам из Ростовской области помогают сделать первые шаги в карьере. Юные жители региона от 14 лет могут найти официальную подработку через государственные центры занятости. Список доступных направлений широк: от логистики и складских работ до помощи в культурных центрах и благоустройства зон отдыха. Также школьники могут попробовать себя в роли курьера и работника библиотеки.