В Ростовской области найдут работу 15 тысячам подростков

Подросткам из Ростовской области помогают сделать первые шаги в карьере. Юные жители региона от 14 лет могут найти официальную подработку через государственные центры занятости. Список доступных направлений широк: от логистики и складских работ до помощи в культурных центрах и благоустройства зон отдыха. Также школьники могут попробовать себя в роли курьера и работника библиотеки.
Как рассказала заместитель губернатора региона Олеся Старжинская, основная цель — дать молодежи практический опыт и навыки общения в профессиональной среде. Важно, что трудовые права подростков полностью защищены: зарплата контролируется государством, а нагрузка ограничена законом.
В этом году трудоустроить планируют 15 тысяч подростков.
— Центры занятости населения Дона помогают юношам и девушкам с трудоустройством в течение всего года, — сказала Олеся Старжинская.
