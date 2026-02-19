Ричмонд
В Ростовской области найдут работу 15 тысячам подростков

Ростовские школьники могут стать библиотекарями и курьерами.

Источник: Комсомольская правда

Подросткам из Ростовской области помогают сделать первые шаги в карьере. Юные жители региона от 14 лет могут найти официальную подработку через государственные центры занятости. Список доступных направлений широк: от логистики и складских работ до помощи в культурных центрах и благоустройства зон отдыха. Также школьники могут попробовать себя в роли курьера и работника библиотеки.

Как рассказала заместитель губернатора региона Олеся Старжинская, основная цель — дать молодежи практический опыт и навыки общения в профессиональной среде. Важно, что трудовые права подростков полностью защищены: зарплата контролируется государством, а нагрузка ограничена законом.

В этом году трудоустроить планируют 15 тысяч подростков.

— Центры занятости населения Дона помогают юношам и девушкам с трудоустройством в течение всего года, — сказала Олеся Старжинская.

