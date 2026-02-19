Врач Каторгин: грейпфрут может снизить эффект антидепрессантов

Врач-психиатр Павел Бесчастнов подтвердил теоретическую возможность такого воздействия, отметив, что грейпфрут замедляет печеночные ферменты, метаболизирующие антидепрессанты. Однако на практике с современными препаратами эти риски он назвал умозрительными и добавил, что за свою карьеру не сталкивался с подобными случаями. По его мнению, специально предупреждать пациентов об отказе от грейпфрута нет смысла, в отличие от алкоголя, который действительно противопоказан.