Врач Каторгин: грейпфрут может снизить эффект антидепрессантов

Употребление грейпфрута может влиять на метаболизм и усвоение лекарств, в том числе антидепрессантов, изменяя их концентрацию в организме и усиливая побочные эффекты. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин.
По словам специалиста, содержащиеся в грейпфруте флавоноиды блокируют ферменты, отвечающие за расщепление и выведение лекарственных веществ. В результате активное вещество может накапливаться, что ведет к передозировке и усилению побочных действий. В других случаях, когда лекарство требует активации ферментами, грейпфрут снижает его эффективность, например у препаратов для снижения давления. Каторгин подчеркнул, что пациентам важно читать инструкции к медикаментам, чтобы избежать токсических реакций.
Врач-психиатр Павел Бесчастнов подтвердил теоретическую возможность такого воздействия, отметив, что грейпфрут замедляет печеночные ферменты, метаболизирующие антидепрессанты. Однако на практике с современными препаратами эти риски он назвал умозрительными и добавил, что за свою карьеру не сталкивался с подобными случаями. По его мнению, специально предупреждать пациентов об отказе от грейпфрута нет смысла, в отличие от алкоголя, который действительно противопоказан.
