СМИ: Дмитрий Дибров владеет недвижимостью в РФ на миллиард рублей

Телеведущий Дмитрий Дибров владеет элитной недвижимостью в России, стоимость которой составляет около миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным канала, шоумен зарегистрирован в квартире площадью 202 квадратных метра, расположенной в центре Москвы, в одном из арбатских переулков. Соседствует с ним певец Филипп Киркоров. Рыночная стоимость квартиры Диброва оценивается примерно в 240 миллионов рублей.
Кроме того, у телеведущего есть «сталинка» площадью 56 квадратных метров, находящаяся всего в нескольких кварталах от Кутузовского проспекта. Ее цена составляет около 25−28 миллионов рублей. Примечательно, что дом расположен над железнодорожными путями.
Также журналисты пишут о вилле «Полина» в подмосковной деревне Лапино, в коттеджном поселке «Успенские поляны», которую Дибров построил в 2010 году во время брака с бывшей супругой Полиной. Трехэтажный дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров включает около 10 спален, большую гостиную, несколько детских комнат, бассейн, баню, солярий, кинотеатр и несколько кабинетов. Среди особенностей виллы — люстра-качели от Роберто Кавалли, «умные» японские унитазы и система «умного дома», а также пространство для взрослых развлечений, как сам хозяин его называет. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этой недвижимости составляет около 750 миллионов рублей, однако в настоящее время она предлагается за 561 миллион. Уточняется, что в ноябре 2025 года интерес к покупке виллы проявляла актриса и певица Алена Кравец, но сделка не состоялась, говорится в материале.
