СМИ: Дмитрий Дибров владеет недвижимостью в РФ на миллиард рублей

Также журналисты пишут о вилле «Полина» в подмосковной деревне Лапино, в коттеджном поселке «Успенские поляны», которую Дибров построил в 2010 году во время брака с бывшей супругой Полиной. Трехэтажный дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров включает около 10 спален, большую гостиную, несколько детских комнат, бассейн, баню, солярий, кинотеатр и несколько кабинетов. Среди особенностей виллы — люстра-качели от Роберто Кавалли, «умные» японские унитазы и система «умного дома», а также пространство для взрослых развлечений, как сам хозяин его называет. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этой недвижимости составляет около 750 миллионов рублей, однако в настоящее время она предлагается за 561 миллион. Уточняется, что в ноябре 2025 года интерес к покупке виллы проявляла актриса и певица Алена Кравец, но сделка не состоялась, говорится в материале.